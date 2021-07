In Thüringen sollen in den nächsten Wochen verstärkt Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden. Bildungsminister Helmut Holter sagte nach einer Kabinettssitzung am Dienstag, das sei die Logik aus den Schulschließungen und der Massenquarantäne in den vergangenen Monaten. Ziel sei, die Schulen sicherer zu machen und zum normalen Alltag zurückkehren zu können.

Holter: Keine Impfpflicht

Eine Impfpflicht wird es laut Holter aber nicht geben. Vielmehr sollen die Eltern und Jugendlichen selbst über die Impfung entscheiden. Außerdem soll grundsätzlich nicht in den Schulen geimpft werden, sondern etwa bei Familienimpftagen und bei Ärzten. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zustimmung von Landeselternvertretung

Die Thüringer Landeselternvertretung begrüßte das Vorhaben, die Impfkampagne auf Kinder und Jugendliche auszuweiten. Allerdings würden in den kommenden Monaten neben dem Impfen auch Masken, Tests und Hygienekonzepte weiter nötig sein, um die Pandemie einzudämmen. Der Thüringer Lehrerverband forderte, nach den Sommerferien Tests und Masken für zwei Wochen zur Pflicht zu machen - weil dann ein Teil der Kinder ungeimpft aus den Urlaubsländern zurückkomme und erneut Schulschließungen drohten.

Werner: Kinder und Jugendliche sind wichtige Zielgruppe

Nach Angaben von Gesundheitsministerin Heike Werner sind bislang 9.257 Kinder und Jugendliche in Thüringen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Dies entspreche einem Anteil von 8,8 Prozent in der etwa 105.000 Menschen großen Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen, sagte Werner am Dienstag. Rund 1.300 junge Menschen haben demnach den vollständigen Impfschutz.

Werner sagte weiter, Kinder und Jugendliche fänden sich oft in großen Gruppen zusammen und hätten sehr viele Kontakte. Deswegen seien sie ein wichtige Zielgruppe. Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) Bildrechte: dpa

Die Gesundheitsministerin warnte am Dienstag auch vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. "Wir wissen, es wird natürlich zu einer vierten Welle kommen." Wie groß die Auswirkungen sein werden, hänge aber davon ab, wie viele Menschen sich impfen ließen.

Impfportal für nicht wahrgenommene Termine