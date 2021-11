Thüringen | Nachfrage nach Corona-Impfungen größer als das Angebot

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist in Thüringen laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) derzeit größer als das Angebot. KV-Vorsitzende Annette Rommel sagte MDR THÜRINGEN, darauf müssten sich die Ärzte und Impfstellen erst wieder einstellen und ausreichend Impfstoff besorgen. Rommel riet allen Impfwilligen, Termine zu vereinbaren. So sei gewährleistet, dass man nicht warten müsse und ausreichend Impfstoff da sei.

Die KV will am Freitag mit dem Gesundheitsministerium verhandeln, dass die Impfstellen übers Jahresende hinaus geöffnet bleiben. Dafür hatten sich zahlreiche Kreise und kreisfreie Städte ausgesprochen. Der Kooperationsvertrag mit dem Land habe eigentlich vorgesehen, dass ab 31. Dezember das Impfen in die Regelversorgung bei Hausärzten übergehen soll. Doch die Praxen seien überlastet, so Rommel. Auch das Gesundheitsministerium erwägt inzwischen den Weiterbetrieb der Impfstellen im kommenden Jahr.

Pößneck | Schnelltestzentrum wird am Montag eröffnet

In Pößneck öffnet am Montag ein Schnelltestzentrum. Wie das Landratsamt mitteilt, können sich Bürger von Montag bis Freitag mit Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus testen lassen. Für einen Test müssten Bürger vorerst 20 Euro zahlen. Betrieben wird das Testzentrum von der Volkssolidarität. Es ist im ehemaligen Pförtnerhäuschen am Viehmarkt untergebracht.

Bürger müssen für den Schnelltest einen Termin vereinbaren. Das sei telefonisch und über die Internetseite der Volkssolidarität in Pößneck möglich. Bürger im Norden des Saale-Orla-Kreises hatten seit dem Herbst kritisiert, dass es in der Region keine Möglichkeit mehr für kostenlose Schnelltests gegeben hatte.

Erfurt | Helios-Klinikum will Sicherheitspersonal aufstocken

Das Erfurter Helios-Klinikum prüft ein Aufstocken seines Sicherheitspersonals. Hintergrund sind offenbar befürchtete Bedrohungen und Beschimpfungen der Mitarbeiter durch Corona-Skeptiker. Dass es bereits derartige Vorfälle gegeben hat, wollte die Klinik gegenüber MDR THÜRINGEN nicht bestätigen.

Altenburg | Weihnachtsmarkt abgesagt

Auch in diesem Jahr wird der Altenburger Weihnachtsmarkt abgesagt. Ausschlaggebend dafür seien das Infektionsgeschehen, Mehrkosten von 20.000 Euro für Absperrung und Kontrolle sowie die Absage vieler Händler gewesen, teilte Oberbürgermeister André Neumann mit.