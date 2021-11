Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen näherte sich am Freitag mit 491 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche der 500er-Marke an, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Tag zuvor lag dieser Wert noch bei 469 und am Mittwoch bei 454. Thüringen ist damit nach Sachsen das am zweitstärksten betroffene Bundesland.