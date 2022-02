36.000 Dosen erwartet Thüringen bereitet Impf-Start mit Corona-Impfstoff von Novavax vor

Die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs von Novavax werden Ende Februar bis Anfang März in Thüringen erwartet. Das Vakzin soll zunächst an Beschäftigte aus dem Pflege- und Klinikbereich gehen - also an Personen aus den Bereichen, in denen ab Mitte März die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt.