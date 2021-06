In Thüringen wird es vorerst kein Impfen ohne Termin wie in Sachsen geben. Das sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (LINKE) MDR THÜRINGEN. Im Moment sei das nicht geplant. Das hänge auch daran, dass immer gleich zwei Termine vergeben werden und diese Zweittermine auch eingehalten werden sollen, so Werner. Das sei eine Frage der Logistik und Organisation.

In Sachsen werden ab Donnerstag Impfungen ohne Termin angeboten. Bildrechte: dpa