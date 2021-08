In den Thüringer Corona-Impfstellen und -zentren sind am Samstag Impfaktionen ohne vorherige Terminvereinbarung angelaufen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung kann dabei zwischen den Impfstoffen von Johnson & Johnson, bei dem eine Spritze für den Impfschutz ausreicht, sowie dem von Biontech/Pfizer gewählt werden. Kommen kann jeder - ohne Termin oder Anmeldung. Benötigt werden nur Ausweis, Versichertenkarte und Impfpass.

Im Impfzentrum Weimar etwa hatten sich nach Angaben einer Sprecherin bereits vor dem Start der Aktion am Samstagmorgen etwa ein Dutzend Menschen angestellt. Noch bis 19 Uhr können sich Impfwillige am Samstag vielerorts einen Impfstoff verabreichen lassen. Das Impfzentrum auf der Erfurter Messe schließt bereits um 18 Uhr. Dort sind auch am Sonntag Spontanimpfungen möglich.