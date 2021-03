In den Thüringer Impfzentren und Impfstellen wird sowohl am Karfreitag als auch am Ostermontag geimpft. Das sagte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT) MDR THÜRINGEN. Am Samstag und Sonntag bleiben die Einrichtungen den Angaben zufolge geschlossen. Lediglich im Impfzentrum Erfurt seien einige Termine für Samstag vergeben worden, heißt es.

Das Impfen wird laut Kassenärztlicher Vereinigung immer von Montag bis Freitag sichergestellt. In der Vergangenheit waren auch Termine an Samstagen und Sonntagen vergeben worden - gezielt an bestimmte und besonders gefährdete Berufsgruppen. Für Samstag und Sonntag am Osterwochenende gebe es aber derzeit keine Impfdosen, um damit weiterzumachen, so die Sprecherin.