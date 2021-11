In Thüringen steigt die Zahl der Testzentren. So wurde etwa im Gothaer Stadtbad ein Corona-Testzentrum eingerichtet, das am Donnerstag seinen Betrieb aufgenommen hat. Nach Angaben einer Stadtsprecherin soll damit zum einen Kurzarbeit für die Mitarbeiter des Bades vermieden werden, andererseits sei das Angebot Teil der Daseinsfürsorge. Getestet wird wochentags von 6 bis 18 Uhr, an den Wochenenden und feiertags von 10 bis 15 Uhr. Bei großem Andrang würden die Zeiten verlängert, hieß es.

Auch in Meiningen öffnet das Deutsche Rote Kreuz am Donnerstagnachmittag wieder sein Schnelltestzentrum. Wie ein Sprecher sagte, werden dort wochentags in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr Abstriche genommen. Am Samstag ist das Testzentrum in der Anton-Ullrich-Straße von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Ebenfalls geöffnet hat seit Donnerstag die Corona-Teststation des DRK in Eisenberg im Steinweg. Termine für Schnelltests müssen den Angaben nach nicht vereinbart werden. Für die Testbescheinigung ist jedoch die Vorlage eines Personalausweises nötig. Seit Mittwoch gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Viele Testzentren seien deshalb in den vergangenen Tagen nahezu überrannt worden.