Von den in der vergangenen Woche ohne Priorisierung freigeschalteten Impftermine sind in Thüringen viele an jüngere Menschen vergeben worden. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) gingen fast 50 Prozent der Termine an Impfwillige im Alter zwischen 16 und 40 Jahren. Gut zwölf Prozent der Impftermine wurden demnach von Älteren über 60 gebucht. Ein Termin wurde laut KVT für einen über 100-Jährigen festgemacht.