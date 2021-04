Die Landesregierung arbeitet derzeit an einer neuen Corona-Landesverordnung, die Lockerungen für Geimpfte und Genesene vorsieht und nach Beratungen in den zuständigen Landtagsausschüssen am 5. Mai in Kraft treten soll. Als genesen gelten Personen, wenn die Infektion mindestens 28 Tage und nicht länger als sechs Monate zurückliegt.