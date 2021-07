In den Impfzentren und regionalen Impfstellen in Thüringen geht die Zahl der Corona-Impfungen nach Beobachtungen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) seit Beginn der Sommerferien kontinuierlich zurück. Sie sank zwischen dem Ferienbeginn am vergangenen Freitag von rund 8.100 auf etwa 4.000 am Mittwoch, wie eine KV-Sprecherin am Donnerstag mitteilte.