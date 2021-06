In den Thüringer Impfstellen und Impfzentren werden vereinbarte Termine für Corona-Impfungen immer wieder abgesagt oder einfach nicht wahrgenommen. Dies zeichne sich seit April ab, also seit die Hausärzte in die Impfkampagne miteinbezogen worden sind, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) der Deutschen Presse-Agentur.