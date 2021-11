In einigen Thüringer Städten müssen Impfwillige derzeit mehrere Wochen auf einen Termin in einer Impfstellen warten. Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Dienstag mitteilte, gibt es längere Wartezeiten unter anderem in Gera und Erfurt. Wer über das Thüringer Impfportal am Dienstagmittag eine Auffrischungsimpfung gegen Corona buchen wollte, konnte in Meiningen einen Termin für diesen Freitag erhalten, während in Erfurt beispielsweise im Helios-Klinikum erst am 27. Dezember ein Termin verfügbar war.