Vor Weihnachten gibt es im Saale-Orla-Kreis noch mehrfach Gelegenheit zum Impfen ohne Termin. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird am Samstagvormittag in der Impfstelle im Pößnecker Krankenhaus geimpft. Sonntags gilt das Angebot von 7:30 bis 13:30 Uhr, zum vorerst letzten Mal. Eine dritte und letzte Impfaktion hat die Funke-Mediengruppe am Samstag von 12 bis 18 Uhr in ihrem Logistikzentrum im Industriegebiet in Oschitz organisiert. Am kommenden Montag macht ein mobiles Impfteam in Bad Lobenstein Station, von 12 bis 17 Uhr in der Turnhalle am Hain.