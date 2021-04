Thüringen will das Tempo bei den Corona-Impfungen beschleunigen und daher Sondertermine für Menschen über 70 Jahre einrichten. Für das letzte April-Wochenende (24. und 25.4.) und das erste Mai-Wochenende (1. und 2.5.) werden dafür in den Impfzentren und -stellen 23.000 zusätzliche Termine vergeben.

Geimpft wird mit dem Impfstoff "Vaxzevria" von Astrazeneca. Das Kontingent war laut Gesundheitsministerium ursprünglich für Zweitimpfungen bei Menschen unter 60 Jahren vorgesehen. In dieser Altersgruppe wird der Impfstoff jedoch nicht mehr eingesetzt. Die Terminvergabe startet an diesem Samstag.

Zudem dehnt Thüringen den Kreis der Impfberechtigten landesweit auf einen Teil der Prioritätsgruppe 3 aus. Dazu gehören über 60-Jährige, die in Hausarztpraxen geimpft werden können - und zwar nur mit dem Astrazeneca-Mittel. Auch Beschäftigte in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und allen Schulen und Berufsschulen sowie Auszubildende und Studierende in diesen Bereichen kommen zum Zuge.

Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) appellierte insbesondere an mobile ältere Menschen, die Termine auch in den großen Impfzentren in Erfurt und Gera zu nutzen. In Thüringen haben bis Freitag 19 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten, das sind mehr als 405.000 Menschen. Mit einer Zweitimpfung vollständig immunisiert sind fast 166.000 Menschen, was einem Bevölkerungsanteil von 7,8 Prozent entspricht.