Die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders, (pl) kritisiert die ungenügende Kostenübernahme der Corona-Tests in Kindergärten. Das Land müsse die Tests komplett finanzieren, sagte Enders. Ein Pauschalbetrag sei zu wenig, da das Land die Tests nicht zentral beschaffe. Schnelltets seien kaum noch zu bekommen, und auch die Preise würden steigen. Nicht in allen Kindergärten sei die Testpflicht deshalb kurzfristig umsetzbar. Dass es ein regelmäßiges Testangebot für Kindergartenkinder geben soll, begrüßte Enders.

Im Saale-Orla-Kreis ist die dritte Schule wegen Corona geschlossen worden. Nach Angaben des Landratsamtes handelt es sich um die Regelschule "Prof. Franz Huth" in Pößneck. Dort wurden bis Mitte der Woche 30 Coronainfektionen bei Schülern registriert. Für die 269 Schüler wurde der Präsenzunterricht daher bis Mitte nächster Woche ausgesetzt. Auch die Schüler am Gymnasium "Am Weißen Turm" in Pößneck und der Grund- und Gemeinschaftsschule in Tanna sind bereits im Distanzunterricht.