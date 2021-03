Mehr als zehn Prozent der Thüringer sind mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Bis zum Montag haben 216.772 Thüringer die Erstimpfung erhalten. Das entspreche einem Anteil von 10,2 Prozent an der Bevölkerung, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Höher als in Thüringen war der Anteil demnach nur im Saarland mit 10,8 Prozent. Deutschlandweit lag die Quote nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bei neun Prozent.