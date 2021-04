15 Prozent aller Thüringerinnen und Thüringer sind bislang mindestens einmal gegen Corona geimpft worden. Das teilte das Thüringer Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Am Mittwoch wurden demnach thüringenweit mehr als 16.500 Menschen geimpft - so viele wie an keinem Tag zuvor. Allein bei den Hausärzten waren es gut 7.500 Menschen. Die Praxen hatten zunächst 20.000 Impf-Dosen bekommen. In der nächsten Woche soll noch einmal die gleiche Anzahl geliefert werden.