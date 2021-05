Im Bundesdurchschnitt haben 10,6 Prozent der Bevölkerung bereits zwei Impfungen erhalten. Die Erstimpfung hat ein Drittel der Thüringer Bevölkerung hinter sich, bundesweit sind es knapp 36 Prozent. Auch am Himmelfahrtstag waren die Impfungen fortgesetzt worden. Am Freitag konnten Impfwillige noch einzelne freie Termine in den Impfzentren in Erfurt, Gera und Meiningen buchen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.