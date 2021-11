Landrat Harald Zanker hat angesichts der steigenden Infektionszahlen zu Auffrischungsimpfungen aufgerufen. In einem offenen Brief an die Pflegeeinrichtungen im Unstrut-Hainich-Kreis schreibt er, Mitarbeiter und Bewohner sollten sich fünf Monate nach der zweiten Impfung erneut impfen lassen. Es habe in jüngster Zeit wieder vermehrt Corona-Fälle in den Heimen gegeben. Aber auch Andere sollten sich impfen lassen. Der Anstieg der Infektionszahlen liege in erster Linie nicht am nachlassenden Schutz bereits Geimpfter, sondern daran, dass zu viele Menschen gar nicht geimpft seien. Die Impfquote im Landkreis liegt derzeit bei etwa 60 Prozent, die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 444 an.

Nach vermehrten Infektionen auch in Pflegeeinrichtungen wirbt der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises für eine dritte Impfung. (Symbolbild) Bildrechte: dpa