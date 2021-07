Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Thüringen steigt weiter leicht an. Am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Daten des Robert Koch-Instituts im Freistaat bei 3,9 und damit über dem Wert von Freitag mit 3,4. Das Robert Koch-Instituts (RKI) registrierte in Thüringen am Samstag 18 Corona-Neuinfektionen.

Insgesamt erhöhte sich in Deutschland die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in zehnten Tag in Folge. Das Robert Koch-Institut gab den Wert am Samstag mit 9,4 an - am Vortag hatte er bei 8,6 gelegen, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli lag der Inzidenzwert bei 4,9.