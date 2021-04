Dennoch ist die Situation so angespannt, dass Patienten in andere Bundesländer verlegt werden mussten. Am Freitag wurden fünf an Covid-19 erkrankte Patienten aus Thüringen zur Weiterbehandlung nach Hamburg, Niedersachsen und Bayern transportiert, wie der Intensivmediziner Professor Michael Bauer vom Universitätsklinikum Jena auf Anfrage sagte.

Die Schwerkranken, die ans Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, ein Krankenhaus in Bad Kissingen und zwei Kliniken in Wolfsburg und Osnabrück gebracht wurden, waren zuvor am Jenaer Klinikum beziehungsweise in Greiz behandelt worden. Die Vorbereitungen auf die Verlegung hatten am Donnerstag begonnen, wegen schlechten Wetters habe ein Hubschraubertransport aber auf Freitag verlegt werden müssen, sagte Bauer. Das Uniklinikum koordiniert die intensivmedizinische Versorgung von Covid-19-Patienten in Thüringen.