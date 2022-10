Das gelte insbesondere für das Tragen von Schutzmasken . "Sie schützen nicht nur vor Corona, sondern auch vor Atemwegsinfektionen durch andere Erreger." Ein Mund-Nasen-Schutz schränke die individuelle Freiheit kaum ein, sei aber sehr effektiv. Vorbild für Pletz sind die asiatischen Länder. Die Menschen dort trügen jedes Jahr in der Erkältungssaison Masken. "Das ist dort auch eine Frage der Höflichkeit."

Auch der Landesarzt des Deutschen Roten Kreuzes in Thüringen, Reinhard Fünfstück, warb am Donnerstag für das freiwillige Tagen von Masken. "Das macht keine Mühe und gibt Sicherheit für sich und andere", erklärte er in einer Mitteilung.