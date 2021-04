Der Bundestag berät am Freitag in erster Lesung über den Gesetzentwurf für eine bundesweite Corona-Notbremse. Der Entwurf sieht einheitliche Regeln im Kampf gegen die Pandemie vor, unter anderem nächtliche Ausgangssperren und weitere Kontaktbeschränkungen, die dann für alle Bundesländer verpflichtend sind.

Christoph Matschie (SPD) spricht sich für bundesweit einheitliche Regeln in der Pandemie aus. "Da das zuletzt durch unterschiedliche Auffassungen in den Bundesländern nicht mehr gegeben war, ist es sinnvoll das Ganze über ein Bundesgesetz zu regeln". Auch für SPD-Kollegin Elisabeth Kaiser gilt es, einen Flickenteppich bei den Corona Schutz-Regeln zu vermeiden, um die Bevölkerung nicht weiter zu verunsichern. Für Carsten Schneider (SPD) führt "nur ein solch einheitliches Vorgehen aus der Krise".

Dagegen lehnt Ralph Lenkert (Linke) den Entwurf als Eingriff in die Länderhoheit ab. Einschnitte könnten so nicht auf die lokalen Notwendigkeiten abgestimmt werden. So gebe es "bei einem (Bewegungs)Radius von 15 km in Thüringen eventuell nicht einmal einen Supermarkt - in Berlin kann man über 2 Millionen Menschen begegnen."