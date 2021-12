Der Heiligenstädter Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) hat sich via Facebook mit einem dringenden Impfappell an die Bürger gewandt. Eine dramatische Situation am Eichsfeld-Klinikum zu Weihnachten könne nicht mehr abgewendet werden, schreibt er. Schon jetzt müssten neben Covid-Patienten auch andere Notfälle in Krankenhäuser in der weiteren Umgebung eingeliefert werden. 90 Prozent der Intensivbetten im Eichsfeld Klinikum sind laut Spielmann von Ungeimpften belegt. Er kündigte eine zusätzliche Impfaktion in Heiligenstadt für Freitag an, Anmeldungen dafür sind ab Donnerstag möglich.