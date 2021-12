Krankenhäuser Corona: Thüringen muss weiter Intensiv-Patienten verlegen

Thüringen muss voraussichtlich auch in den kommenden Wochen weiter Intensiv-Patienten mit Covid-19 in andere Bundesländer verlegen. Damit ist Thüringen das einzige Bundesland in der sogenannten Kleeblatt-Konstellation Ost, das weiter Patienten verlegen muss.