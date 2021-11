In Thüringen steigt die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstag laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 439. Das war nach Sachsen der zweithöchste Wert aller Bundesländer. Am Montag hatte die Inzidenz noch bei 427 gelegen. Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet wurden. Bundesweit kletterte der Wert auf 213,7 - so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Laut RKI kamen 1.168 neue Fälle in Thüringen dazu.