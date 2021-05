Während der zweiten Corona-Welle im Winter wurden vor allem alte Menschen auf Intensivstationen behandelt. "Im Durchschnitt waren sie über 70 Jahre alt", so Professor Michael Bauer. Wie er zudem erklärte, lag zu jener Zeit die Sterblichkeitsrate unter solchen Patienten bei etwa 50 Prozent. Dieser Wert sei inzwischen auf schätzungsweise 20 bis 25 Prozent gesunken, führte der Mediziner weiter aus. Und der Altersdurchschnitt von Intensivpatienten habe sich mittlerweile auf unter 60 reduziert.

In Thüringen sind bislang rund 4.200 Menschen an oder mit Corona gestorben. Besonders viele waren es mit mehr als 1.100 im Januar dieses Jahres. Seither jedoch geht die Zahl der Corona-Toten kontinuierlich zurück. Bereits im Februar war sie um über die Hälfte gesunken. Im April gab es im Freistaat noch rund 430 Pandemie-Opfer. Für den gegenwärtig endenen Monat Mai werden die exakten Angaben hierzu erst in den nächsten Tagen vorliegen.