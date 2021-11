Thüringen ist in Deutschland das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Intensivpatienten mit Covid-19. Das geht aus den Daten der Medizinervereinigung Divi hervor. Demnach waren am Montag in Thüringen rund 21 Prozent der Betten belegt. Damit wird derzeit jedes fünfte betreibbare Intensivbett für Corona-Patienten genutzt.

Ähnlich hoch sind die Werte in Sachsen und Bayern mit jeweils 19,8 Prozent. Zum Vergleich: In Schlwesig-Holstein am anderen Ende der Liste waren am Montag nur gut drei Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Experte schätzt lage als alarmierend ein