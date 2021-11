Eltern von Thüringer Kindergartenkindern wollen wieder längere Öffnungszeiten in den Kitas und schlagen dafür eine Zusammenlegung der Gruppen vor. Dadurch könnten die Kinder leichter betreut werden, sagte Landeselternsprecherin Juliane Worgt MDR THÜRNGEN. Derzeit hätten die meisten Kindergärten die Öffnungszeiten wegen der Corona-Regeln auf 7 bis 15:30 Uhr oder sogar auf 7:30 Uhr bis 15 Uhr verkürzt. Das sei zu kurz, egal ob Elternteile 30 oder 40 Stunden pro Woche arbeiten, so Worgt.

Grund ist, dass fast alle Kindergärten wieder im eingeschränkten Regelbetrieb in kleineren und festen Gruppen arbeiten. Dafür fehle es aber an Erzieherinnen, sagte Worgt. Außerdem fordern die Eltern, dass die Erzieher mehr Stunden als bisher arbeiten dürfen, sofern sie wollen, und das auch vom Land bezahlt wird. Das Bildungsministerium könne während der Pandemie einen anderen Betreuungsschlüssel ansetzen und somit eine Art Corona-Zusatz-Stunden bezahlen, so der Vorschlag.

Über die Ideen und Forderungen wollen die Eltern am Samstag diskutieren. Die Kreiselternsprecher treffen sich am Nachmittag zur Fachtagung mit Bildungsminister Helmut Holter. Die Diskussion mit Helmut Holter wird im Internet übertragen .

Am Krankenhaus in Pößneck im Saale-Orla-Kreis wird am Samstag ohne Termin gegen das Coronavirus geimpft. Das teilte das Landratsamt mit. Auch an den kommenden beiden Samstagen ist das Impfen ohne Termin am Pößnecker Krankenhaus möglich. Impfwillige können sich zwischen dem Vakzin von Biontech und Johson&Johnson entscheiden. Geimpft wird jeweils von 7:30 bis 13:30 Uhr. Außerdem können auf der Internetseite impfen-thueringen.de weiterhin Termine gebucht werden.