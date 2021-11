Das länderübergreifende "Kleeblatt-System", das die Verteilung von Patienten bei regionaler Überlastung steuert, bereitet sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf die deutschlandweite Verlegung von Patienten vor. Laut Funke Mediengruppe beschreibt die Steuerungsgruppe die Situation in Sachsen und Thüringen als alarmierend: "Die Lage der Krankenhäuser in diesen beiden Ländern wird insbesondere in Thüringen als dramatisch eingestuft". Auch in Bayern und Baden-Württemberg werde geprüft, ob Patienten deutschlandweit verlegt werden können. Intensivstation in Halle: Sachsen-Anhalt ist bereits an der Aufnahmegrenze angelangt. Bildrechte: dpa

Nach dem "Kleeblatt-System" unterteilen sich die 16 Bundesländer in bundesweit fünf Gruppen (Kleeblätter), die sich zunächst gegenseitig helfen sollen. Ist ein ganzes Kleeblatt überlastet, wird deutschlandweit verteilt. Thüringen bildet zusammen mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg ein Kleeblatt. Während die Situation in Sachsen ähnlich schlecht ist wie in Thüringen, sind Sachsen-Anhalt und Berlin schon an der Aufnahmegrenze angelangt. Nur Brandenburg ist laut dpa mit 17,4 Prozent freie Betten noch in der Lage Patienten aufzunehmen. Sollten auch die Brandenburger Intensivstationen ausgelastet werden, müssten Thüringer Patienten deutschlandweit verteilt werden.

Gera | Intensivmedizinerin: "Es könne noch schlimmer werden als letzten Winter"

Die Intensivmedizinerin Caterina Reuchsel vom Wald-Klinikum Gera sieht die Versorgung nicht mehr gesichert. Patienten würden teils noch eine Stunde mit dem Rettungswagen zu ihnen gefahren, weil andernorts keine Betten mehr frei seien, sagte Reuchsel der Nachrichtenagentur AFP.

"Es könnte noch schlimmer werden als letzten Winter." Derzeit lägen 13 Corona-Patienten auf der Intensivstation in Gera. Davon seien nur vier geimpft. "Das ist wirklich demoralisierend, wenn man weiß: Es ist vermeidbar." Die vier Geimpften seien über 70 Jahre alt und hätten eigentlich schon eine Auffrischungsimpfung erhalten können.

Thüringen | Gesundheitsministerin spricht von "dramatischer Situation" auf Intensivstationen

Die Zahl der auf Thüringer Intensivstationen behandelten Corona-Patienten könnte sich nach einer Prognose bis Ende November verdoppeln und einen neuen Rekordwert erreichen. Wenn sich das Infektionsgeschehen weiter so entwickle und keine neuen Maßnahmen hinzukämen, könnten bis dahin 300 Covid-Patienten auf den Intensivstationen sein, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Thüringens Gesundheitsministerin befürchtet, dass bis Ende November etwa 300 Covid-Patienten auf Thüringer Intensivstationen liegen. Bildrechte: imago images/Jacob Schröter

Der bisherige Höchststand in Thüringen hatte im April bei etwa 220 gelegen. Am Freitag waren laut Zahlen des Divi-Intensivregisters 152 Covid-Patienten auf Thüringer Intensivstationen. Angesichts der geringeren Zahl der Intensivbetten sei das "eine dramatische Situation", sagte Werner. Derzeit seien 650 Intensivbetten betreibbar.

Durch die hohe Auslastung durch Covid-19-Patienten müssten schon jetzt Operationen abgesagt oder verschoben werden. Teilweise könne es auch dazu führen, dass es manchmal länger dauert bis ein Unfallopfer das Bett erhalte, das es brauche. Werner gehe auch davon aus, dass Thüringen demnächst Patienten in andere Bundesländer verlegen müsse.

Eltern von Thüringer Kindergartenkindern wollen wieder längere Öffnungszeiten in den Kitas und schlagen dafür eine Zusammenlegung der Gruppen vor. Dadurch könnten die Kinder leichter betreut werden, sagte Landeselternsprecherin Juliane Worgt MDR THÜRNGEN. Derzeit hätten die meisten Kindergärten die Öffnungszeiten wegen der Corona-Regeln auf 7 bis 15:30 Uhr oder sogar auf 7:30 Uhr bis 15 Uhr verkürzt. Das sei zu kurz, egal ob Elternteile 30 oder 40 Stunden pro Woche arbeiten, so Worgt.

Juliane Worgt, Landeselternsprecherin der Kindergärten Bildrechte: TLEVK

Grund ist, dass fast alle Kindergärten wieder im eingeschränkten Regelbetrieb in kleineren und festen Gruppen arbeiten. Dafür fehle es aber an Erzieherinnen, sagte Worgt. Außerdem fordern die Eltern, dass die Erzieher mehr Stunden als bisher arbeiten dürfen, sofern sie wollen, und das auch vom Land bezahlt wird. Das Bildungsministerium könne während der Pandemie einen anderen Betreuungsschlüssel ansetzen und somit eine Art Corona-Zusatz-Stunden bezahlen, so der Vorschlag.

Über die Ideen und Forderungen wollen die Eltern am Samstag diskutieren. Die Kreiselternsprecher treffen sich am Nachmittag zur Fachtagung mit Bildungsminister Helmut Holter. Die Diskussion mit Helmut Holter wird im Internet übertragen.

Pößneck | Impfen ohne Termin im Krankenhaus

Am Krankenhaus in Pößneck im Saale-Orla-Kreis wird am Samstag ohne Termin gegen das Coronavirus geimpft. Das teilte das Landratsamt mit. Auch an den kommenden beiden Samstagen ist das Impfen ohne Termin am Pößnecker Krankenhaus möglich. Impfwillige können sich zwischen dem Vakzin von Biontech und Johson&Johnson entscheiden. Geimpft wird jeweils von 7:30 bis 13:30 Uhr. Außerdem können auf der Internetseite impfen-thueringen.de weiterhin Termine gebucht werden.

Jena | Situation auf den Intensivstationen spitzt sich zu