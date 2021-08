Thüringen ist nach wie vor das Land mit der niedrigsten Corona-Inzidenz in Deutschland. Nach Angaben des Robert Koch Institutes (RKI) lag sie am Dienstag bei 5,7 - am Tag zuvor bei 5,4. Der landesweit höchste Wert der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wurde am Dienstag im Altenburger Land mit 15,7 registriert. Bis Montag hatte der Saale-Holzland-Kreis tagelang die höchste Inzidenz.