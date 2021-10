Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen derzeit bundesweit am höchsten. (Symbolbild)

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen derzeit bundesweit am höchsten. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es bestehe, so Kemmerich, kein Zweifel daran, dass die hohen Infektionszahlen auch dem Missmanagement der Regierung und deren "kleinlichen Regelungen" geschuldet seien. Kaum ein Bürger wisse noch was eigentlich wo gelte, zudem herrsche Test-Chaos an den Schulen, so Kemmerich. Gehe es so weiter, drohe der nächste Lockdown.