Trotz bester Wintersportbedingungen hat der Schlittenhundesportclub Thüringen (SSCT) das für Anfang Februar angesetzte Schlittenhunderennen in Frauenwald im Ilm-Kreis abgesagt. Das teilte der Verein am Freitag mit. Die Corona-Landesverordnung lasse nach wie vor nur Sportveranstaltungen ohne Zuschauer zu. Das Rennen in Frauenwald sei als "Vorzeige-Rennen" aber immer eines gewesen, das besonders von und mit den Zuschauern lebt. Man könne unmöglich 25 Kilometer Strecke so absichern, dass Zuschauer ausgeschlossen seien, hieß es. Ob auch das zweite geplante Schneerennen der Saison in Oberhof ausfallen muss, ist noch unklar. Darüber will der Schlittenhundesportclub in Kürze beraten.