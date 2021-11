Die Leuchtenburg bei Seitenroda im Saale-Holzland-Kreis hat sich bis zum Jahresende in eine "Weihnachtsburg" verwandelt. Wie Direktorin Ulrike Kaiser MDR THÜRINGEN sagte, präsentiert sich die Burg weihnachtlich geschmückt im Lichterglanz, mit viel Tannengrün, Weihnachtsbäumen und Herrnhuter Sternen. Kaiser kündigte an, dass an den Adventswochenenden auch ein Weihnachtsmann unterwegs ist. Den beliebten "Weihnachtsmarkt der Wünsche" an jeweils zwei Adventswochenenden hat die Stiftung Leuchtenburg auch in diesem Jahr abgesagt.

Die Burgschänke bietet Glühwein und Leckereien an Außenständen an. Bildrechte: Stiftung Leuchtenburg/Tom Wenig