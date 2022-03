Generell sind die Inzidenzen in Thüringen in der derzeitigen Infektionswelle mit der Coronavirus-Variante Omikron deutlich höher als während der Delta-Welle. Dennoch zeichnete sich zunächst keine Überlastung des Gesundheitssystems ab. So waren am Sonntag 8,2 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Als kritischer Wert für mögliche strengere Corona-Regeln gilt derzeit die Zwölf-Prozent-Marke. Aber auch die Hospitalisierungsrate in einer Region spielt eine Rolle. Erst wenn beide Schwellenwerte überschritten sind, kommen nach aktueller Verordnung strengere Maßnahmen.