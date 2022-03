Pandemie Corona-Experte Pletz: Schneller Rückgang der Infektionszahlen erwartet

Aktuell steigen die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die Inzidenz in Thüringen stetig an. Mathias Pletz, Infektiologe am Uni-Klinikum in Jena, rechnet dennoch damit, dass sich dies bald ändern wird. Derweil dominiert die Subvariante des Omikronvirus in Thüringen mehr als in anderen Bundesländern und sorgt auch dafür, dass die Normalstationen in Krankenhäusern wieder mehr belegt sind.