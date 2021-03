Auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen stieg erneut an: Mit Stand vom Mittwoch wurden 210,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert. Am Dienstag lag der Wert noch bei 204,7. Thüringen ist weiterhin das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Im deutschlandweiten Vergleich liegt der Ostthüringer Landkreis Greiz mit einer Inzidenz von 519,5 (Stand Mittwoch) an der Negativ-Spitze deutschlandweit.