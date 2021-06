Angesichts der stabil niedrigen Infektionszahlen will die Thüringer Landesregierung weitere Corona-Regeln lockern und die neue geplante Verordnung dazu stark vereinfachen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, der kommenden Dienstag im Thüringer Kabinett diskutiert werden soll. Demnach sollen unter anderem die Kontaktbeschränkungen komplett wegfallen und nur noch als Empfehlung gelten. Nach bisherigen Plänen soll die Verordnung am 1. Juli in Kraft treten. Bis dahin sind noch Änderungen möglich, auch soll sich am Mittwoch noch der Thüringer Landtag in einer gemeinsamen Sitzung des Gesundheits- und des Bildungsausschusses damit befassen.