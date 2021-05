Pandemie Corona-Inzidenz in Thüringen fällt unter 100

Das Infektionsgeschehen nimmt auch in Thüringen ab, die Inzidenz sinkt unter 100. Zudem öffnet am Pfingstmontag in Gera die Außengastronomie - nach Weimar, Erfurt, Jena und dem Eichsfeldkreis.