Pandemie Inzidenz nicht mehr alleiniger Maßstab für Corona-Regeln in Thüringen

In Thüringen sollen in Zukunft Intensivbetten-Kapazitäten, Impfquote oder die Hospitalisierungsrate für die Beurteilung der Corona-Lage berücksichtigt werden. Am Dienstag wurde ein neuer Erlass veröffentlicht.