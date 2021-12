Saalfeld | Erneut Proteste gegen Corona-Regeln

Rund 350 Menschen haben laut Polizei am Mittwochabend in Saalfeld gegen eine mögliche Impfpflicht und die Corona-Regeln protestiert. Die Teilnehmer hatten sich in mehreren Gruppen mit Kerzen und Fackeln in der Fußgängerzone versammelt. Sie trugen keine Schutzmasken. Wie ein Sprecher sagte, hatte die Polizei den Teilnehmern zu Beginn der Versammlung verboten, durch die Innenstadt zu ziehen. Laut Landratsamt war der Protest vom Vorsitzenden der Partei Bürger für Thüringen, Steffen Teichmann, angemeldet worden.

Weimar | Neue Testzentren öffnen

In Weimar nehmen weitere Testzentren ihren Betrieb auf. Wie die Stadt mitteilte, können sich die Bürger seit Mittwoch wieder im DRK-Testzentrum in der Humboldtstraße testen lassen. Ab Donnerstag gibt es außerdem ein Testzentrum in Weimar-Nord. Am Freitag soll darüber hinaus in Weimar-West ein weiteres Testzentrum öffnen. Die Öffnungszeiten sind auf der Internetseite der Stadt zu finden.

Thüringen | Mehr als 200 Soldaten leisten Corona-Amtshilfe

Mehr als 200 Bundeswehrsoldaten leisten Corona-Amtshilfe in Thüringer Landkreisen und Kreisfreien Städten. Wie Oberstleutant Michael Weckbach vom Landeskommando MDR THÜRINGEN sagte, unterstützen 82 Soldatinnen und Soldaten die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung. 70 "helfende Hände" entlasten die Pflegerinnen und Pfleger in Kliniken bei organisatorischen Aufgaben.

Weitere 44 Soldatinnen und Soldaten helfen in zwölf Impfstellen; fünf bei der Abstrichentnahme und in einem Testzentrum. Zusätzlich sind mehr als 20 Soldatinnen und Soldaten im Lagezentrum des Landeskommandos Thüringen, in Bezirks- und den jeweiligen Kreisverbindungskommandos als Teil des Territorialen Netzwerks aktiv.

