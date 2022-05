In Thüringen ist unterdessen die Corona-Inzidenz für sieben Tage weiter gesunken und unter den Wert von 300 gefallen. Der Wert lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag bei 285,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, nach 314,9 am Vortag. Somit hat der Freistaat weiterhin die niedrigste Inzidenz aller Bundesländer. Innerhalb von 24 Stunden wurden in Thüringen 1.188 Neuinfizierte gemeldet. Allerdings meldet das Robert-Koch-Institut neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.