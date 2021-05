Besonders starke Abweichungen gab es in den vergangenen Tagen in den Landkreisen Sonneberg, Nordhausen und Schmalkalden-Meiningen.

Der Landkreis Nordhausen erklärt das damit, dass am vergangenen Samstag 60 Fälle nachgemeldet wurden. Nachgemeldete Fälle sind solche, die schon länger zurückliegen, aber bisher nicht in die Statistik eingeflossen sind. Nach Angaben des Landratsamts reichen die aktuell nachgemeldeten Fälle bis in den Februar zurück. Von der RKI-Inzidenz werden sie damit Großteiles nicht mehr erfasst, in die durch den MDR berechneten Inzidenz fallen sie hinein.