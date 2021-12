Statistisch sterben in Bundesländern mit niedriger Impfquote demnach mehr Menschen pro Einwohner an Covid-19 als in Ländern mit höherem Impfanteil. So wurden in den vergangenen sieben Tagen in Thüringen (Impfquote 63 Prozent) sieben bis acht Todesfälle auf 100.000 Einwohner gemeldet, in Bremen (Impfquote 80 Prozent) war es nur einer. Auch Sachsen, Bayern und Brandenburg verzeichnen überdurchschnittlich viele Corona-Tote. Alle drei Länder haben ebenfalls niedrige Impfquoten.