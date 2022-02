Pandemie Thüringen: Corona-Inzidenz über Bundesdurchschnitt

Mit einer Corona-Inzidenz von 1.291 am Sonntag liegt Thüringen wieder über dem Bundesdurchschnitt. Dennoch sollen in der nächsten Woche geplante Lockerungen umgesetzt werden. So soll etwa 3G in Außenbereichen der Gastronomie fallen. Trotz der hohen Inzidenz liegt der Corona-Anteil auf Intensivstationen im Freistaat bei nur 8,3 Prozent.