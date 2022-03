In Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Samstag mit einem Wert von 1.886,6 an. Das war bundesweit der zweithöchste Wert nach Mecklenburg-Vorpommern mit 2.096,1. Am Freitag lag die Wocheninzidenz noch bei 1.796,2, am Samstag vor einer Woche bei 1.373.

Positiver Corona-Schnelltest: Auf ganz Deutschland bezogen hat Thüringen die zweithöchste Inzidenz. Bildrechte: IMAGO / Lobeca