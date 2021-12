Für die Weihnachtsgottesdienste in der Jenaer Stadtkirche müssen sich Besucher vorab anmelden. Wie die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde mitteilt, betrifft das die Gottesdienste am 24., 25. und 26. Dezember. Wegen des Infektionsschutzes sei die Zahl der Besucher wie im Vorjahr wieder stark eingeschränkt, hieß es.

Interessierte könnten sich über die Internetseite www.stadtkirche-jena.de/karten anmelden oder auch per Mail. Die Gottesdienste finden mit 3G-Regeln statt. Die Kirchgemeinde verweist darauf, dass es vor Ort keine Testmöglichkeit gibt. Alternativ finden Christvespern auch im Freien statt - so am Heiligabend um 16 Uhr auf dem Marktplatz oder um 15 und 17 Uhr auf dem Johannisfriedhof. Auch an weiteren Orten im Stadtgebiet gibt es Freiluftveranstaltungen, wie auf dem Winzerlaer Stadtbalkon, dem Schulhof des Christlichen Gymnasiums, der Festwiese Ammerbach oder im Pfarrgarten Burgau.