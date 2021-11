Knapp eine Woche vor dem Start des Erfurter Weihnachtsmarktes haben sich bislang nur wenige Bustouristen angekündigt. Tourismuschefin Carmen Hildebrandt sagte MDR THÜRINGEN, die Nachfrage sei überaus zögerlich. Bislang werde nur eine niedrige zweistellige Zahl an Bussen erwartet. In den Vor-Corona-Jahren kamen an jedem Adventstag bis zu 150 Reisebusse.

In den Hotels und Pensionen werden laut Hildebrandt wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen auch wieder viele Buchungen storniert. Übernachtungsgäste lassen im Schnitt pro Tag 150 Euro in der Stadt, Tagestouristen 30 Euro. Der Erfurter Weihnachtsmarkt sei in all den Jahren immer ein großer Wirtschaftsfaktor gewesen, so Hildebrandt. In diesen Zeiten aber gehe Sicherheit vor. Dazu gehört laut Stadt unter anderem die 2G-Regel auf dem eingezäunten Domplatz.