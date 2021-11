Ein vollverkabelter Gerichtssaal mit großem Monitor, Beamer und Webcam am Landgericht in Mühlhausen (Archivbild)

Ein vollverkabelter Gerichtssaal mit großem Monitor, Beamer und Webcam am Landgericht in Mühlhausen (Archivbild)

Ein vollverkabelter Gerichtssaal mit großem Monitor, Beamer und Webcam am Landgericht in Mühlhausen (Archivbild) Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Außerdem wies Kestel auf wirtschaftliche Nöte von Rechtsanwälten aufgrund der Corona-Krise hin. In einer aktuellen Umfrage habe rund jeder fünfte Rechtsanwalt Thüringens angegeben, die wirtschaftlichen Einbußen aus der Pandemie nicht mehr aufholen zu können. Das sei, so sagte Kestel, "ein alarmierendes Signal". Er gehe davon aus, dass ein Teil der betroffenen Kanzleien tatsächlich ums Überleben kämpfen müsse.

Der Großteil der Anwälte Thüringens sei in Einzelkanzleien oder in kleinen Kanzlei-Verbünden tätig - entsprechende Rücklagen wie in Großkanzleien seien teilweise kaum vorhanden. Die Umfrage habe auch ergeben, dass in der Corona-Zeit die Anzahl nicht bezahlter Rechnungen von Mandanten deutlich zugenommen habe. Rund sechs Prozent der Anwälte beklagen der Umfrage zufolge einen Zuwachs an offenen Rechnungen um 50 Prozent verglichen mit der Zeit vor der Krise.